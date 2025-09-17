سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتشبث بالمسار الإيجابي – توقعات اليوم – 17-09-2025

صعد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتماسك مستوى الدعم المحوري 4,490$، والذي أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب الأخيرة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، إلا أنها دخلت في مناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما قد يكبح من مكاسب السعر على المدى القريب، كل ذلك يأتي في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي.