شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتشبث بالمسار الإيجابي – توقعات اليوم – 17-09-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-09-17 03:12AM UTC
- سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستفيد من الدعم الديناميكي ومستوى الدعم المحوري 4,490$ لتحقيق مكاسب على المدى اللحظي.
- توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية يدعم استمرار الاتجاه الصاعد، ولكن التشبع الشرائي يمكن أن يكبح مكاسب السعر على المدى القريب.
- السعر يتداول بمحاذاة خط ميل فرعي مع سيطرة ال
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتماسك مستوى الدعم المحوري 4,490$، والذي أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب الأخيرة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، إلا أنها دخلت في مناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما قد يكبح من مكاسب السعر على المدى القريب، كل ذلك يأتي في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي.