شكرا لقرائتكم خبر عن الين يوسع مكاسبه لأعلى مستوى في شهرين قبل قرار الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الاحتياطي الفيدرالي يستعد لخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس

•اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني ينطلق غداً الخميس



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى في شهرين ،مستفيدًا من ضعف أداء العملة الأمريكية قبل قرار متوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.



تنطلق غداً الخميس ،فعاليات اجتماع السياسة النقدية الهام للبنك المركزي الياباني ، على أن تصدر القرارات يوم الجمعة ،حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة اليابانية دون أي تغيير ،وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بحوالي 0.2% إلى (146.21¥) الأدنى منذ 24 يوليو الماضي ، من سعر افتتاح اليوم عند (146.48¥)، و سجل أعلى مستوى عند (146.55¥).



•أنهي الين تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،بسبب تجدد ضغوط الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأقل من 0.1% ،ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،على وشك ملامسة أدنى مستوى في عشرة أسابيع عند 96.56 نقطة ،عاكسًا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الأداء الضعيف بسبب تجدد ضغط ترامب على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإجراء تخفيضات أعمق في أسعار الفائدة .ومن المتوقع أن يعلن المركزي الأمريكي في وقت لاحق اليوم ،خفض سعر الفائدة القياسي بنحو 25 نقطة أساس.



في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، دعا دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إلى تنفيذ خفض "أكبر" في سعر الفائدة القياسي، مشيرًا إلى المخاطر التي يواجهها سوق الإسكان فى البلاد.



البنك المركزي الياباني

•يجتمع البنك المركزي الياباني غداً الخميس المقبل لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات رابع أكبر اقتصاد في العالم ،على أن تصدر القرارات يوم الجمعة.



•تسعير احتمالات قيام البنك برفع أسعار الفائدة اليابانية بمقدار ربع نقطة مئوية فى هذا الاجتماع مستقر حاليًا حول 20%.



•مع استقرار التوقعات حول إبقاء أسعار الفائدة اليابانية دون أي تغيير يذكر ،وذلك للاجتماع الخامس على التوالي ، سينصب التركيز بالمثل على تعليقات المحافظ كازو أويدا حول مسار السياسة المستقبلية.



توقعات حول أداء الين الياباني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تحرك الين الياباني فى المنطقة الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي ،خاصة إذا جاءت نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية عما هو متوقعًا فى الأسواق.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 17-09-2025