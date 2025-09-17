تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 17-09-2025

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي لاستعادة تعافيه، ليكسر بانخفاضه الأخير خط ميل فرعي صاعد على المستويات اللحظية، ما عرضه لبعض الضغط المؤقت ما يجعله يمدد من تلك الخسائر التصحيحية.

في المقابل من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها، وتلك إشارة إيجابية تدلل على قرب تعافي السعر، خاصة مع اقترابه لملامسة دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافيه.