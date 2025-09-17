الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 17-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-17 16:39PM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • يتوقع ان يبحث سعر البتكوين عن قاع صاعد يساعده على اكتساب زخم ايجابي لمهاجمة مستوى المقاومة عند 117,000$.
  • يحاول سعر البتكوين تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية والتغلب على الإشارات السلبية.
  • يسيطر الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير لسعر البتكوين مع تداولاته بمحاذا

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 117,000$، ليبحث السعر عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمهاجمة تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

