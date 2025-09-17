تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 17-09-2025

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 117,000$، ليبحث السعر عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمهاجمة تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.