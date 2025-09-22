سعر الفضة يخترق مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-09-2025

حلق سعر الفضة (SILVER) عالياً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 42.90$، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السعر القادمة.

