سعر الدولار مقابل الين يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 29-09-2025

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بثبات مستوى المقاومة المحوري 65.70$، وهو ما أعاق محاولاته في التقدم، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً جديداً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، مستفيداً من استقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

بالإضافة إلى ذلك يحاول السعر أيضاً تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، وهو ما قد يعزز من فرص اختراق المقاومة في المدى القريب، مستفيداً من المساحة الإيجابية التي ستمنحه تلك المؤشرات للسعر في الفترة القادمة

