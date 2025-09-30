الاقتصاد

سعر البلاتين يحتاج لتأكيد الاختراق– توقعات اليوم 30-9-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-30 05:23AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • سعر البلاتين يحتاج لتأكيد الاختراق عند مستوى 1605.00$
  • قد يستمر السعر في تقديم تداولات مختلطة قبل اختراق الحاجز
  • نطاق التداول المتوقع ما بين 1565.00$ و 1642.00$، مع توقعات بارتفاع السعر بتأكيد الاختراق.

لامس سعر البلاتين باندفاعه الصاعد الأخير مستوى 1625.00$ ومن ثم ليرتد بشكل سريع ليستقر دون مستوى 261.8% فيبوناتشي الامتدادي المتمركز عند 1605.00$ والذي يشكل حاليا حاجز قوي أمام محاولة الثبات ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

 

قد يضطر السعر حاليا لتقديم بعض التداولات المختلطة إلا أن ثباته المتكرر فوق الدعم الإضافي المستقر قرب 1525.00$ وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد فرص تأكيده لاختراق الحاجز الحالي ليسهل ذلك مهمة تحقيقه لمكاسب إضافية قد تمتد أولا نحو 1642.00$ وصولا نحو 1690.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1565.00$ و 1642.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتأكيد الاختراق

