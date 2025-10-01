تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 01-10-2025

انزلق سعر سهم سناب SNAP INC (SNAP) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 9.26$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 6.90$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط