شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البيتكوين يسجل أعلى مستوى في شهرين وسط إغلاق حكومي أمريكي والان مع بالتفاصيل

أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر البيتكوين (BTC-USD) يوم الخميس إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين، مع دخول الحكومة الأمريكية في حالة إغلاق رسمي.



وصعدت أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية بنحو 3.5% خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتلامس مؤقتاً مستوى 119,455 دولاراً (88,516 جنيهاً إسترلينياً) قبل أن تتراجع قليلاً لتتداول حالياً قرب 118,500 دولار. ويمثل هذا الأداء أقوى مستوى للبيتكوين منذ منتصف أغسطس.



وحققت عملات رقمية رئيسية أخرى مكاسب أيضاً خلال اليوم الماضي، إذ ارتفع الإيثريوم (ETH-USD) بنسبة 5.5%، وXRP (XRP-USD) بنسبة 4%، وسولانا (SOL-USD) بنسبة 6%.



ووصلت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية اليوم إلى 4.17 تريليون دولار، بزيادة 4% في غضون 24 ساعة. وتبلغ هيمنة البيتكوين على السوق حالياً 56.7%، فيما تستحوذ الإيثريوم على 12.7%، ما يعكس أن البيتكوين لا يزال الأصل الأقوى من حيث شهية المستثمرين.



الإغلاق الحكومي وتأثيره في الأسواق



تزامن هذا الصعود مع فشل الحكومة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الإنفاق، ما أجبر الوكالات الفيدرالية على الإغلاق وأدى إلى إجازة مؤقتة لحوالي 750 ألف موظف بتكلفة يومية تقديرية تصل إلى 400 مليون دولار.



كما يؤدي الإغلاق إلى تعليق نشر بيانات اقتصادية رئيسية، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر يوم الجمعة، وهو ما قد يؤخر إشارات السياسة النقدية ويغير اتجاهات المخاطرة في الأسواق.



وقال تيموثي ميسير، رئيس قسم الأبحاث في شركة BRN: "الإغلاق الأمريكي يضيف متغيراً جديداً، بإزالة بيانات اقتصادية أساسية وتضخيم حالة عدم اليقين. أسواق الخيارات تعكس بالفعل هذا الهشاشة، حيث يقوم المتداولون بالتحوط ضد الهبوط. في الوقت ذاته، تبقى خيارات البيتكوين رخيصة نسبياً مقارنة بالتقلبات المحققة."



وبمعنى آخر، يدفع المستثمرون مقابل حماية أنفسهم من هبوط حاد محتمل في سعر البيتكوين، لكن تكلفة هذا التأمين لا تزال منخفضة نسبياً بالنظر إلى تقلبات العملة، ما يشير إلى أن السوق في حالة ترقب، تستعد للتقلبات، مع ترك مساحة أمام المتداولين للمراهنة بتكلفة منخفضة على تحركات سعرية كبيرة.



الذهب والعملات الرقمية في دائرة الاهتمام



كان الذهب (GC=F) أيضاً من المستفيدين الرئيسيين من الضغوط المالية والسياسية المتزايدة في الولايات المتحدة، حيث أنهى سبتمبر على مكاسب شهرية بلغت 12%، وهو أقوى ارتفاع منذ عام 2011، في إشارة إلى تحول أوسع لدى المستثمرين نحو الأصول الملموسة في ظل تحذيرات متواصلة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن بقاء التضخم عند مستويات "مرتفعة للغاية".



وجاء ذلك فيما أعاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز التأكيد أن خفض أسعار الفائدة لا يزال مرهوناً بالبيانات الاقتصادية القادمة، وهي بيانات قد تتأخر الآن بسبب الإغلاق الحكومي.



وفي المقابل، يقف سوق العملات المشفرة بين تدفقات داعمة من جهة ومراكز مشتقات حذرة من جهة أخرى. فقد وفرت صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) زخماً للسوق، حيث سجلت صناديق البيتكوين الفورية تدفقات صافية بقيمة 676 مليون دولار يوم الأربعاء، وهو ثالث يوم على التوالي من المكاسب، فيما شهدت صناديق الإيثريوم الفورية تدفقات بـ 80.79 مليون دولار خلال الفترة نفسها.



هل يُبالغ في تقدير تأثير الإغلاق؟



مع ذلك، يرى بعض المحللين أن تأثير الإغلاق الحكومي على السوق قد يكون مبالغاً فيه. وقال محللو QCP Capital: "على صعيد السياسة المالية، ينبغي أن يكون الإغلاق الحكومي الأمريكي حدثاً هامشياً في الأسواق، باستثناء تأجيل البيانات والضوضاء الإعلامية. تظل الخدمات الأساسية قائمة، وتعويضات الأجور تحدّ من تأثيرات الدخل، والحلقات السابقة لم تخرج الأصول الخطرة عن مسارها. خلال إغلاق 2018-2019 الذي استمر 35 يوماً، ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 10%. وبالنظر إلى الارتباط العالي للبيتكوين مع الأسهم، نرى أن أي تراجعات مرتبطة بالإغلاق تمثل فرص شراء، بدلاً من مطاردة الارتفاعات."



أكتوبر تاريخياً شهر قوي للبيتكوين



تاريخياً، يُعتبر أكتوبر أحد أقوى أشهر البيتكوين. فخلال السنوات الـ 12 الماضية، حققت العملة مكاسب في 10 أشهر أكتوبر، تراوحت بين +10% و+40%. كما أن النمط الموسمي يميل إلى دعم الربع الرابع ككل، حيث ارتفعت العملة الرقمية في أربعة من آخر خمسة أرباع رابعة.



وأشار محلل CryptoQuant، أليكس أدلر جونيور، إلى أن وضع السوق الحالي يُظهر البيتكوين في حالة "توازن مع إمكانات نمو" نحو 130 ألف دولار. وكتب: "الحد الأعلى لهذا النطاق يبلغ حالياً نحو 130 ألف دولار، ويُعد منطقة يكثر فيها حاملو المراكز قصيرة الأجل من جني الأرباح."



ومع دفع البيتكوين بالفعل نحو أعلى مستوياته في شهرين، فإن العوامل التاريخية الموسمية والتمركزات الفنية تشير إلى أن الزخم الصعودي قد يستمر حتى نهاية العام.