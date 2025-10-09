ستيلر (XLMUSD) يكسر هط ميل صاعد – تحليل – 09-10-2025

ارتفع سعر سهم بينتريست PINTEREST (PINS) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون سعر 33.10$، ليستهدف مستوى الدعم 30.45$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط