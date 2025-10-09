لايت كوين (LTCUSD) محاط بالضغوط السلبية – تحليل – 09-10-2025

ارتفع سعر سهم شركة تكساس انسترومينتز TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED (TXN) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 177.90$، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يحاول من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 177.90$، ليستهدف بعدها أولى مستويات الدعم عند سعر 165.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط