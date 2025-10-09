- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 09-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-09 12:09PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استقر سعر عملة ستيلر- Stellar (XLMUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السعر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، لينهي بذلك أي آمال للتعافي على المدى القريب، خاصة ونلاحظ في الخلفية من ذلك توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه البيعي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتسجيل المزيد من الخسائر.
لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.392491$، ليستهدف مستوى الدعم 0.357820$.
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط