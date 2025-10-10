شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع مع تلاشي علاوة المخاطر عقب اتفاق غزة والان مع بالتفاصيل

•ارتفاع الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،لتبتعد عن أعلى مستوياتها على الإطلاق ،وتفقد التداول فوق حاجز 4,000 دولار للأونصة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح، بالإضافة إلى ضغط صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



رغم هذا التراجع، غير أن المعدن الثمين"الذهب" في طريقه صوب تحقيق ثامن مكسب أسبوعي على التوالي، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر ديسمبر 2024، بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى (3,947.03 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (3,976.85$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (3,994.51$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس، فقد الذهب نسبة 1.6% ،في أول خسارة في غضون الخمسة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 11 أغسطس الماضي ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجلت في اليوم السابق أعلى مستوي على الإطلاق عند 4,059.36 دولارًا للأونصة.



التعاملات الأسبوعية

•على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بحوالي 1.55% ،على وشك تحقيق ثامن مكسب أسبوعي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر ديسمبر 2024.



•دعم مكاسب هذا الأسبوع ،تصاعد المخاطر السياسية فى فرنسا ،وتزايد حالة عدم اليقين السياسي فى اليابان ،بالإضافة إلى استمرار مخاوف الإغلاق الحكومي فى الولايات المتحدة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأقل من 0.1% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ،ليتداول بالقرب من أعلى مستوى في شهرين عند 99.56 نقطة ، عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا الصعود وسط عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل فى سوق الصرف الأجنبي ،وسط تصاعد المخاطر السياسية فى أوروبا واليابان ،بالإضافة إلى المخاوف المرتبطة بالإغلاق الحكومي فى الولايات المتحدة.



الفائدة الأمريكية

•ظهر محضر اجتماع 16-17 سبتمبر أمس الأربعاء أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي اتفقوا على أن المخاطر على سوق العمل الأمريكي قد ارتفعت بما يكفي لتبرير خفض أسعار الفائدة، لكنهم ظلوا حذرين وسط استمرار التضخم والجدل حول مدى تأثير تكاليف الاقتراض على الاقتصاد.



•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر مستقر حاليًا عند 95% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 5%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثب استئناف صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى توالي تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال كبير محللي سيتي إندكس"مات سيمبسون": أظهرت أسواق الخيارات ارتفاعًا في التقلبات إلى جانب زيادة الطلب على الحماية من الهبوط في الذهب خلال المراحل الأخيرة من موجة الصعود الحالية، ويبدو أن الوقت مناسب لمستثمري الذهب لجني بعض الأرباح. ومع ذلك، أتوقع أن يكون أي تراجع محدودًا.



وقال محللو بنك ANZ في مذكرة: إن تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع التضخم، وتغير المشهد الجيوسياسي، والتنويع بعيدًا عن الأصول الأمريكية والدولار، ستحافظ على قوة الطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية من الذهب، في حين أن تجديد تخفيضات أسعار الفائدة من شأنه أن يدعم المعدن أيضًا.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت بالأمس بنحو 1.14 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,013.44 طن متري.



نظرة فنية

سعر الذهب يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 10-10-2025