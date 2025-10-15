شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب فوق 4,200 دولار للأونصة لأول مرة فى التاريخ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين يواصل تحطيم أرقامه القياسية

•تراجع الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية

•الأسواق في انتظار بيانات التضخم في الولايات المتحدة



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي،لتواصل تحطيم أرقامها القياسية ،وتنجح فى التداول فوق 4,200 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ.



يدعم هذا الصعود ،تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،خاصة بعد التعليقات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ،والتي عززت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في أكتوبر وديسمبر.



ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،تترقب أسواق المال العالمية ،على مدار الأيام المقبلة ،صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر ،والتي ستوفر المزيد من الأدلة حول مسار تخفيف السياسة النقدية الأمريكية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.85% إلى (4,218.23 $) الأعلى على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,142.06$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,140.73$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، حققت الذهب ارتفاع بنسبة 0.8% ،في ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجلت مستوى قياسي جديد ،وسط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.3% ،ليعمق خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع عند 98.73 نقطة ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا التراجع مع تضرر الدولار الأمريكي من التعليقات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،بالإضافة إلى تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة و الصين.



الفائدة الأمريكية

•قال جيروم باول يوم الثلاثاء: إن سوق العمل لا يزال غارقًا في حالة من الركود من حيث انخفاض التوظيف وانخفاض الفصل، وأن غياب البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب إغلاق الحكومة لم يمنع صانعي السياسات من القدرة على تقييم التوقعات الاقتصادية، على الأقل في الوقت الحالي.



•صرحت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، بأن تزايد المخاطر على سوق العمل يعزز مبررات المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر مستقر حاليًا عند 96% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 4%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون على مدار الأيام المقبلة ،صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر ، و التي قد يتم تأجيل صدورها مع استمرار الإغلاق الحكومي في البلاد.



توقعات حول أداء الذهب

•قال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في زانر ميتالز: إن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار إغلاق الحكومة، وتوقعات المزيد من التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، كلها عوامل تدعم الذهب.



•وأضاف غرانت: أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البضائع الصينية، وفرض رسوم موانئ متبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم، واتجاه عام نحو التخلي عن الدولار، قد تدفع أسعار الذهب إلى 5,000 دولار للأونصة بحلول منتصف العام المقبل.



•ويتوقع محللون في بنك أوف أمريكا و سوسيتيه جنرال الآن أن يصل سعر الذهب إلى 5,000 دولار للأونصة في عام 2026.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الثلاثاء بنحو 2.57 طن متري،فى ثالث زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,018.88 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 12 يوليو 2022.



نظرة فنية

سعر الذهب يسجل مستوى قياسي جديد – توقعات اليوم – 15-10-2025