تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 15-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-15 05:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا يزال سعر المؤشر محصورا منذ تداولات يوم أمس ما بين الدعم الممتد نحو 98.40 بينما يشكل مستوى 99.25 عائق قوي أمام محاولات تأكيد السيناريو الصاعد للتداولات القادمة.

 

ما سبق يؤكد أهمية حيادية التداولات لهذا اليوم وانتظار تجاوز السعر لإحدى المحاور الرئيسية المذكورة سابقا لنتمكن من تأكيد الأهداف المقترحة للتداولات القريبة, فاختراق السعر للحاجز سيفتح أمامه باب تسجيل مكاسب إضافية قد تمتد نحو 99.55 وصولا نحو المقاومة المتمركزة قرب 100.15, بينما كسر الدعم الحالي سيؤكد استسلامه مجددا للضغوط السلبية ليجبره ذلك على تكبد العديد من الخسائر بتسلله مباشرة نحو 98.10 و97.55 على التوالي.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.40 و 99.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

