تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 16-10-2025

ارتفع سعر النفط خام برنت (Brent) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليعيد اختبار مستوى المقاومة 62.35$، مدفوعا بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما ساعد السعر على التماسك طيلة الفترة الماضية أمام الضغوط السلبية المحيطة به، فالاتجاه الرئيسي مازال مسيطر على حركته بالمدى اللحظي وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافيه بشكل مستدام في الفترة القادمة.

