تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 23-10-2025

واصل سعر سهم فيرتيكس VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED (VRTX) الصعود خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه مساحة أوسع لتمديد مكاسبه.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 414.85$، ليستهدف مستوى المقاومة 453.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد