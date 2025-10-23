تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 23-10-2025

تقدم سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي.

