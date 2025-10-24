سعر الباوند مقابل الين بانتظار تجاوز الحاجز-توقعات اليوم 24-10-2025

أكد سعر المؤشر تمسكه بالسيناريو الصاعد المقترح سابقا بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق مستوى الدعم المتمركز عند 6635.00 لنلاحظ تشكيله حاليا لعدة موجات صاعدة مقتربا بذلك من القمة التاريخية المتمركزة عند 6775.00.

نتوقع باستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي تحقيق السعر لاختراق القمة الحالية ليفتح ذلك باب تسجيله لمكاسب تاريخية جديدة باندفاعه أولا نحو 6810.00 وصولا للهدف الرئيسي التالي المتمركز عند 6880.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7720.00 و 6810.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع