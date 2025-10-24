سعر اليورو مقابل الين يستمر بالارتفاع-توقعات اليوم 24-10-2025

استغل سعر الزوج اتحاد المؤشرات الرئيسية وتوفيرها للعزم الإيجابي لنلاحظ تجاوزه مؤخرا لمستوى 177.05 ليؤكد استعداده لاستئناف الهجوم الصاعد بملامسته حاليا لمستوى 177.65.

بشكل عام, الثبات المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة وبثبات الدعم الرئيسي الأول المستقر عند 175.25 يؤكد الاستمرارية الإيجابية لنبقى على ترجيحنا الصاعد والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 178.60 والذي يشكل الهدف الرئيسي التالي للتداولات الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 176.90 و 178.60

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع