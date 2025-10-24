شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يستمر بالارتفاع-توقعات اليوم 24-10-2025 والان مع بالتفاصيل
أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-24 07:59AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استغل سعر الزوج اتحاد المؤشرات الرئيسية وتوفيرها للعزم الإيجابي لنلاحظ تجاوزه مؤخرا لمستوى 177.05 ليؤكد استعداده لاستئناف الهجوم الصاعد بملامسته حاليا لمستوى 177.65.
بشكل عام, الثبات المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة وبثبات الدعم الرئيسي الأول المستقر عند 175.25 يؤكد الاستمرارية الإيجابية لنبقى على ترجيحنا الصاعد والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 178.60 والذي يشكل الهدف الرئيسي التالي للتداولات الحالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 176.90 و 178.60
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع