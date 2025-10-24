الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 24-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 24-10-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 24-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 24-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-24 08:01AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شكّل سعر القهوة بتداولاته الأخيرة نموذج الرأس والكتفين المقلوب ليشكل مستوى 424.20 مستوى العنق الرئيسي له كما هو موضح بالرسم المرفق, نلاحظ أيضا محاولة تجاوز السعر بتداولات يوم أمس لمستوى العنق بملامسته لمستوى437.40 ومن ثم ليرتد بشكل سريع نحو 410.00.

 

يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليمكنه من الثبات فوق الدعم الإضافي الممتد نحو 393.25 ومن ثم لننتظر تحقيقه لاختراق مستوى 424.20 ليؤكد تفعيله للنموذج الإيجابي وليستهدف بشكل أولي لمستوى 457.50 و486.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 400.50 و 457.50

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا