شكرا لقرائتكم خبر إقامة استثنائية تجمع بين رقي التفاصيل ودفء الضيافة وسط جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بين نسمات البحر الأحمر وأضواء جدة الحديثة، نحن على موعد مع تجربة فندقية تليق بعروس البحر الأحمر، تجمع بين فخامة الإقامة وروح الضيافة السعودية الأصيلة.يجمع الفندق بين الرفاهية العصرية، حيث تلتقي جودة الخدمات بمرونة الموقع وخيارات الأعمال، وبين الترفيه في تجربة متكاملة تحت سقف واحد.

موقع استراتيجي يربط كل شيء

يقع فندق ميلينيوم المسار جدة، في حي الرويس الحيوي، على بُعد أقل من عشر دقائق من الكورنيش والمطار وأبرز مناطق الأعمال والترفيه، ما يجعله الخيار الأول للمسافرين الباحثين عن الراحة وسهولة التنقل داخل المدينة.

تصميم يجمع بين الأناقة والراحة

يضم الفندق أكثر من 240 غرفة وجناحًا موزعة على ست فئات مختلفة، تجمع بين الأناقة والراحة لتلبية احتياجات العائلات والسياح والمعتمرين إلى جانب قادة الأعمال والوفود الرسمية.

كل مساحة صُممت لتمنح النزيل إحساس البيت بروح الفنادق الفاخرة.

تجارب استجمام تجمع الهدوء والفخامة

لمحبي الهدوء والفخامة، يقدم الفندق مجموعة من المرافق الراقية تشمل منتجعًا صحيًا فاخرًا، ونادٍ رياضيًا مجهزًا بالكامل، إلى جانب مسبح خارجي بإطلالة بانورامية على معالم جدة، ليعيش الضيوف تجربة استرخاء متكاملة بعد يوم حافل.

بيئة أعمال بمعايير عالمية

ولرجال الأعمال، يوفر الفندق عشر قاعات اجتماعات ومؤتمرات متعددة الاستخدامات مزوّدة بأحدث التقنيات، لتلبية احتياجات الاجتماعات الرسمية والفعاليات المهنية بدقة ومرونة.

نكهات عالمية وأجواء سعودية أصيلة

يحتضن الفندق مجموعة من المطاعم التي تمزج بين المذاقات العالمية والمأكولات المحلية الأصيلة، في أجواء أنيقة تعكس روح الضيافة السعودية الحديثة.

رؤية سعودية ملهمة

ومن جانبها، صرحت مشاعل البكري، المديرة العامة للفندق، وهي ثاني سيدة سعودية تتولى هذا المنصب في قطاع الضيافة بالمملكة:"هدفنا أن يشعر كل ضيف بأن الفندق هو منزله الثاني. حرصنا على خلق بيئة تجمع بين الترفيه الراقي والمرافق العملية، لتقديم تجربة فندقية متكاملة في جدة."

ومع استمرار جدة في تعزيز مكانتها كمركز تجاري وثقافي محوري ضمن رؤية السعودية 2030، يواصل فندق ميلينيوم المسار دعمه لهذا النمو من خلال تقديم تجربة ضيافة متكاملة تعكس روح المدينة وتخاطب تطلعات زوارها من مختلف أنحاء العالم.