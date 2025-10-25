قطر تستضيف المنتدى العالمي للاستثمار 2026

أعلنت دولة قطر، استعدادها لاستضافة الدورة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار (WIF 2026)، المقرر عقدها في عام 2026، في تاريخ سيتم تحديده لاحقا. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة، خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد 16) عقدت في جنيف، بمشاركة سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وأكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة أن المنتدى العالمي للاستثمار سيتيح فرصة متميزة لتعزيز مكانة دولة قطر كمركز رائد للحوار الاقتصادي والاستثماري العالمي، واستعراض الجهود الوطنية في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

ويعد المنتدى العالمي للاستثمار التابع للأونكتاد الحدث الأبرز عالميا في مجال الاستثمار والتنمية، إذ يجمع كل عامين أكثر من 6,000 مشارك من أكثر من 160 دولة، من بينهم وزراء، ورؤساء صناديق سيادية وشركات عالمية، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والأكاديمية.

وسيركز المنتدى في نسخته التاسعة في الدوحة 2026 على مناقشة سبل تعزيز الاستثمار المستدام في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل التحول المناخي، والرقمنة، والتمويل المستدام، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

الشرق القطرية