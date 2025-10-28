سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يشهد تداولات متقلبة – توقعات اليوم – 28-10-2025

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد فشله في تجاوز مستوى المقاومة المحوري 115,800$، ليدخل في حركة تصحيحية تهدف إلى جني أرباح مكاسبه السابقة، وقد ساعد هذا التراجع السعر على تصريف التشبع الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مما يمنحه مساحة أوسع لإعادة تجميع الزخم الإيجابي اللازم لمحاولة اختراق تلك المقاومة لاحقاً.

ورغم هذا التراجع المؤقت لا تزال النظرة الفنية العامة تميل إلى الإيجابية، مدعومة باستقرار السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهي إشارة تعزز فرص تعافيه على المدى القريب، خاصة في ظل بقاء الاتجاه التصحيحي الصاعد مسيطراً على الحركة القصيرة الأجل وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

