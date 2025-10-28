سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 28-10-2025

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول الزوج تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وذلك وسط تحركاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج في الفترة القادمة، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي من شأنه مضاعفة الضغوط السلبية المحيطة به.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل