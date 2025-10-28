الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 28-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 28-10-2025 1/2
  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 28-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 28-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-28 02:39AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما عرضه للضغط السلبي والذي تضاعف مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك الانخفاضات على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا