سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 28-10-2025

واصل سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما عرضه للضغط السلبي والذي تضاعف مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك الانخفاضات على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل