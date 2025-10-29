سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ليصل إلى مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 29-10-2025

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتمسكه بمستوى الدعم القوي 3,950$، وهو ما منحه زخماً إيجابياً مؤقتاً ساعده على تعويض جزء من خسائره السابقة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية التي دعمت هذا التحسن الفني الطفيف.

ورغم هذا الارتفاع إلا أن مؤشرات القوة النسبية وصلت إلى مناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يعكس احتمالات ضعف الزخم الإيجابي قريباً، ويؤكد استمرار هيمنة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، خاصة مع بقاء السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتداولاته بمحاذاة خط ميل هابط حاد يشير إلى استمرار الضغوط السلبية.

