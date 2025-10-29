شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يصمد فوق الدعم الإضافي– توقعات اليوم 29-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-29 05:10AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أنهى سعر البلاتين الهبوط التصحيحي الأخير باختباره للدعم الإضافي المستقر عند 1525.00$ محققا بذلك الهدف التصحيحي الأول المقترح سابقا ومن ثم ليشكل ارتداد إيجابي ليستقر من خلاله قرب 1575.00$.
نود التنويه إلى أن أهمية تجاوز السعر قريبا لمستوى 1605.00$ والثبات أعلاه ليعزز ذلك فرص تفعيل السعر للهجوم الصاعد ولنتوقع استهدافه بشكل أولي لمستوى 1665.00$ وصولا للحاجز المستقر عند 1695.00$, أما كسر الدعم الحالي سيجبر السعر على تكبد خسائر إضافية قد تمتد نحو 1440.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1540.00$ و 1660.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط