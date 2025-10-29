تحديث توقع سعر الفضة اليوم 29-10-2025

بالرغم من ثبات سعر المؤشر بشكل سلبي دون الحاجز المتمركز عند 99.25 إلا أن تعارض المؤشرات الرئيسية دفع به لتقديم تذبذب جانبي جديد ليستقر بذلك قرب محور المتوسط المتحرك 55 المتمركز عند 98.65.

نكرر التنويه إلى أهمية تجميع السعر قريبا للعزم السلبي ليسهل ذلك مهمة تجديد الضغط على العائق المستقر عند 97.85 ليحاول إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم السلبي والوصول للمحطات الرئيسية المتمثلة حاليا بمستوى 97.55 و96.85 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.85 و 98.90

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض