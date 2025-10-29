شكرا لقرائتكم خبر عن بنك كندا المركزي يخفض سعر الفائدة إلى 2.25% كما كان متوقعاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عملة البيتكوين يوم الأربعاء، لتواصل خسائرها الأخيرة وسط حالة من الحذر في الأسواق قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمحادثات التجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين، ما دفع المتعاملين إلى عزوفٍ نسبي عن الأصول المشفرة.



وانخفضت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 1% إلى 112,819 دولاراً بحلول الساعة 01:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:00 بتوقيت غرينتش)، ممتدة خسائرها لليوم الثاني على التوالي، بعد أن كانت قد ارتفعت في وقت سابق إلى نحو 116,000 دولار.



ورغم موجة الصعود التي شهدتها أسهم التكنولوجيا الأمريكية خلال الليل مدفوعة بتفاؤل الأسواق تجاه الذكاء الاصطناعي، فإن هذا الزخم لم يمتد إلى سوق العملات المشفّرة، التي واصلت التحرك بحذر شديد.



الاحتياطي الفيدرالي وقمة ترامب–شي يثيران الحذر في سوق الكريبتو



ظل المستثمرون محجمين عن المخاطرة قبل ختام اجتماع الفيدرالي الذي استمر يومين، والمقرر أن يصدر قراره مساء الأربعاء، إذ يُتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%).



غير أن هذا الخفض كان متوقعاً بالفعل في الأسابيع الأخيرة، خاصة مع تزايد المؤشرات على تباطؤ التضخم ونمو سوق العمل. ومع ذلك، يتركز الحذر في السوق حول نبرة رئيس الفيدرالي جيروم باول بشأن مستقبل السياسة النقدية، حيث يرى بعض المحللين أن البنك قد يُبدي تردداً في تنفيذ مزيد من التخفيضات.



كما يوجّه المستثمرون أنظارهم إلى اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، والمقرر عقده يوم الخميس في كوريا الجنوبية، والذي من المنتظر أن يتناول خطوات إضافية لتهدئة النزاع التجاري المستمر بين البلدين.



وكانت العملات المشفّرة قد تعرّضت لضغوط قوية في أوائل أكتوبر نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، ما أدى إلى انهيار سريع في سعر بتكوين لا تزال السوق تحاول التعافي منه حتى الآن.



تحسّن تدريجي في الطلب على «البيتكوين» — لكن بوتيرة بطيئة



قالت شركة تحليل البيانات Glassnode يوم الأربعاء إن الانتعاش الطفيف الذي شهدته البيتكوين خلال عطلة نهاية الأسبوع تزامن مع تحوّل صافي التدفقات في صناديق المؤشرات الأمريكية (ETFs) نحو الإيجابية.



لكن الشركة أشارت في الوقت نفسه إلى أن التدفقات الداخلة إلى صناديق ETF لا تزال أقل بكثير من المستويات التي رافقت موجات الصعود السابقة، ما يعني أن العملة قد تظل تتحرك ضمن نطاق محدود في المدى القريب.



وقالت Glassnode في تقريرها: "الطلب على البيتكوين يتعافى بالفعل، لكن ليس بنفس الزخم الذي ميّز موجات الارتفاع السابقة."



وبشكل منفصل، أظهرت بيانات من منصة SoSoValue أن صناديق المؤشرات المشفّرة الأمريكية سجّلت تدفّقات إيجابية لأربعة أيام متتالية، غير أن حجم هذه التدفقات لا يزال ضئيلاً مقارنة بالمستويات التي شوهدت خلال فترات الصعود القوية في وقت سابق من هذا العام.