روسيا: السلام سيعم أوكرانيا خلال عام

ابوظبي - سيف اليزيد - قال كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الحرب في أوكرانيا ستنتهي خلال عام، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض.

وأوضح دميترييف، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن روسيا تسير «على طريق السلام»، مضيفًا: «بوصفنا من صُنّاع السلام، علينا أن نحققه».

تصريحاته جاءت عقب لقاءاته مع مسؤولين من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة مطلع هذا الأسبوع، وبعد إعلان تأجيل القمة المرتقبة بين ترامب وبوتين.

وعند سؤاله عمّا إذا كان تحقيق السلام في أوكرانيا ممكنًا خلال عام واحد، أجاب دميترييف: «أعتقد ذلك». وأضاف أن روسيا والولايات المتحدة تقتربان من «حل دبلوماسي» لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين ونصف.

وأشاد دميترييف بالتعاون القائم بين الولايات المتحدة والسعودية وروسيا، باعتبارها أكبر الدول المالكة للموارد الطبيعية في العالم، مؤكدًا أن هذا التعاون يمكن أن يسهم في جعل العالم أكثر استقرارًا وأمانًا.

وقال: «ينصب اهتمام الناس حاليًا على الصراع الإقليمي المحيط بروسيا، لكننا لا نريد أن يتحول إلى صراع أوسع. ولمنع ذلك، يجب أن نبذل جهدًا أفضل مما فعلنا سابقًا، لا أن نزيد الأمور سوءًا».

