اس تي سي السعودية توقع عقد شراكة مع ايه اس تي سبيس موبايل لتوسيع نطاق خدمات الاتصال

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو طفيف وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، وذلك مع توقعات سلبية صادرة عن أحد البنوك الأمريكية بشأن أسعار المعادن في العام المقبل.



وتوقع بنك غولدمان ساكس (Goldman Sachs) في مذكرة بحثية صدرت هذا الشهر أن تبقى أسعار النحاس ضمن نطاق يتراوح بين 10,000 و11,000 دولار للطن المتري خلال عامي 2026 و2027، نتيجة فائض في المعروض بالسوق، رغم أن التوقعات الطويلة الأمد تظل إيجابية للمعادن الصناعية.



وأشار البنك إلى ثلاثة عوامل رئيسية قد تحد من الاتجاه الصعودي لأسعار النحاس:

خفض المشترين الصينيين لمستويات الشراء إذا تجاوزت الأسعار حاجز 11,000 دولار للطن، كما حدث خلال الربع الثاني من عام 2024.

الفائض في المخزونات الأميركية، الذي يمكن أن يؤدي بسرعة إلى إعادة توازن السوق إذا تقلصت فروقات الأسعار في بورصة لندن للمعادن (LME).

المبالغة في تقدير الطلب المرتبط بمراكز البيانات (Data Centres)، والذي ربما كان أقل من التقديرات الأولية.



جولدمان: هوامش المنتجين الإندونيسيين تحدد مسار النيكل



وفيما يتعلق بسوق النيكل، أوضح غولدمان ساكس أن هوامش أرباح المنتجين الإندونيسيين بحاجة إلى الانخفاض بشكل أكبر من أجل كبح نمو المعروض وعكس الفائض المستمر في السوق.



وتوقع البنك أن تنخفض أسعار النيكل بنسبة 6% لتصل إلى 14,500 دولار للطن المتري بحلول ديسمبر 2026.



توقعات بفائض في سوق الألمنيوم وعودة الأسعار لمستوياتها الحالية فقط في 2030



وأضافت المذكرة أن غولدمان ساكس يتوقع فائضًا في سوق الألمنيوم مع بدء زيادة الإمدادات الإندونيسية من منتصف عام 2026.



ورجّح البنك أن يبلغ سعر الألمنيوم نحو 2,350 دولارًا للطن في الربع الرابع من عام 2026، مع عدم عودة الأسعار إلى مستوياتها الحالية قبل عام 2030.



الصين تتحول إلى مصدّر صافٍ للزنك في 2026



وقال غولدمان ساكس إن الصين يُتوقع أن تتحول من مستورد صافٍ للزنك إلى مصدّر صافٍ في عام 2026، مع ارتفاع الإنتاج المحلي.



وأوضح البنك في مذكرته: "نرى أن زيادة الإنتاج المحلي في الصين ستنقل البلاد من حالة العجز إلى الفائض، بينما سيتحول السوق خارج الصين إلى العجز. ولتحقيق توازن في السوق العالمية، يجب تحفيز المنتجين الصينيين على التصدير."



كوبالت مدعوم بتشديد المعروض وكوتا تصدير جديدة من الكونغو



وفي سوق الكوبالت، أشار غولدمان ساكس إلى أن حصص التصدير الجديدة التي فرضتها جمهورية الكونغو الديمقراطية — التي تمثل 70% من الإمدادات العالمية من هذا المعدن — من المرجح أن تتسبب في عجز بالسوق خلال عام 2026، مما سيدعم الأسعار مع تشديد المعروض.



الليثيوم سيبقى منخفض السعر حتى 2026 بسبب فائض الإمدادات



كما توقع البنك أن تبقى أسعار الليثيوم منخفضة لفترة أطول، مع متوسط سعر يبلغ 8,900 دولار للطن المتري في عام 2026، مشيرًا إلى أن الفائض المستمر في الإمدادات سيُبقي السوق في حالة تخمة بالمعروض.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.01 نقطة وأقل مستوى عند 98.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات اليوم، انخفض سعر النيكل في التعاملات الفورية بحلول الساعة 15:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 15.13 ألف دولار للطن.