ناسداك ينخفض من مستوياته القياسية وسط ضغط على القطاع التكنولوجي

سجلت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) تراجعا نسبته 70.76%، بالربع الثالث من عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة في الربع المماثل من عام 2024، في ظل انخفاض معدلات التشغيل وارتفاع التكلفة.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي الأرباح إلى 8.15 مليون ريال، بالربع الثالث من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 27.86 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن انخفاض صافي الربح بالربع الثالث من عام 2025، يعود إلى انخفاض إيرادات النشاط نتيجة لانخفاض معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب، إلى جانب ارتفاع تكلفة الإيرادات.

ونوهت الشركة إلى أن قابل ذلك انخفاض مصروفات البيع والتوزيع والعمومية والإدارية وتكاليف التمويل ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل. بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى ودخل التمويل وانخفاض خسائر المشروع المشترك.

وكشفت نتائج الشركة بالربع الثالث من عام 2025 انخفاض الربح التشغيلي إلى 27.92 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 70.12 مليون ريال بالربع الثالث من عام 2024، بتراجع نسبته 60.17%.

وهبط إجمالي الإيرادات بنسبة 13.44%، بالربع الثالث من العام الحالي، إلى 364.51 مليون ريال مقارنة بإيرادات بلغت 421.1 مليون ريال، بالربع الممثل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025، ارتفع صافي الربح إلى 28.59 مليون ريال، مقارنة بـ 20.85 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 37.11%.