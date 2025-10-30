تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 30-10-2025

تراجع سعر النفط خام برنت (Brent) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولات السعر المستمرة للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

