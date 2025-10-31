سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 31-10-2025

انخفض سعر الذهب (GOLD) في تداولاته اللحظية الأخيرة بعد ثبات واضح لمستوى المقاومة 4,050$، والذي حدّ من قدرة السعر على تحقيق مزيد من المكاسب، ويأتي هذا الأداء الضعيف في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج عن تداولات المعدن أسفل المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يبقي محاولات التعافي محدودة وغير مستدامة حتى الآن.

في الوقت نفسه نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع سلبي يعكس احتمالات فقدان الزخم الصاعد سريعاً، هذا المشهد الفني يُبقي الذهب تحت تهديد مزيد من التراجع خلال الفترة القريبة ما لم ينجح في كسر قيود المسار الهابط المسيطر على حركته بالمدى القصير.

