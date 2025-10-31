الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 31-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 31-10-2025 1/2
  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 31-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 31-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-31 02:14AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير مع تحركه بمحاذاة خط ميل يؤكد امتداد هذا المسار السلبي، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الضغط الفني الناتج عن تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلل من احتمالات حدوث تعافٍ مستدام في الوقت الحالي.

 

كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما يدعم النظرة السلبية ويزيد من احتمالات توسيع نطاق الخسائر على المدى القريب، ما لم ينجح الزوج في استعادة مستويات مقاومة رئيسية تعيد الزخم الإيجابي من جديد.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا