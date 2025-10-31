سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 31-10-2025

يستقر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير مع تحركه بمحاذاة خط ميل يؤكد امتداد هذا المسار السلبي، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الضغط الفني الناتج عن تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلل من احتمالات حدوث تعافٍ مستدام في الوقت الحالي.

كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما يدعم النظرة السلبية ويزيد من احتمالات توسيع نطاق الخسائر على المدى القريب، ما لم ينجح الزوج في استعادة مستويات مقاومة رئيسية تعيد الزخم الإيجابي من جديد.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل