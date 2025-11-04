- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 04-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-04 10:52AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد الزوج بكسر مستوى الدعم الحالي 1.1490، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه البيعي بها ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به.
أداء توصيات VIP من موقع توصيات للفترة 20-31 أكتوبر 2025
موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:
توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًااشترك عبر تيليجرام
للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة للفترة (20-31 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل