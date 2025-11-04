تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 04-11-2025

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد الزوج بكسر مستوى الدعم الحالي 1.1490، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه البيعي بها ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به.

