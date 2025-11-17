سعر سهم آبل (AAPL) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 17-11-2025

انخفض سعر سهم أوكلو Oklo (OKLO) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط تأثر السهم بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم بشكل مستدام على المدى القريب، خاصة ونلاحظ في الخلفية من ذلك توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 110.00$، ليستهدف مستوى الدعم 69.55$ كمستهدف سعري لنموذج الرأس والكتفين المتكون.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط