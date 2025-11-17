- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم مونجودبي (MDB) يستعد لمهاجمة مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 17-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-11-17 12:18PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم قليلاً سعر سهم مونجودبي MONGODB, INC (MDB) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد تراجعه على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 370.00$، تلك المقاومة التي كانت تمثل مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليتلقى السهم دعماً من ارتكازه للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحويل خسائره المبكرة في آخر جلساته إلى مكاسب طفيفة في نهاية التداولات، ليستعد حالياً بمهاجمة تلك المقاومة المذكورة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.
لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 370.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 432.00$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد