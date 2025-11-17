سعر سهم مونجودبي (MDB) يستعد لمهاجمة مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 17-11-2025

تقدم قليلاً سعر سهم مونجودبي MONGODB, INC (MDB) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد تراجعه على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 370.00$، تلك المقاومة التي كانت تمثل مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليتلقى السهم دعماً من ارتكازه للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحويل خسائره المبكرة في آخر جلساته إلى مكاسب طفيفة في نهاية التداولات، ليستعد حالياً بمهاجمة تلك المقاومة المذكورة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 370.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 432.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد