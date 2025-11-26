الاقتصاد

لايت كوين (LTCUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 26-11-2025

2025-11-26 12:28PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم كراود سترايك  CrowdStrike Holdings (CRWD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السهم التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويدعمه في ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 469.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 566.90$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

