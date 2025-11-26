تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 26-11-2025

تراجع سعر عملة ريبل (XRPUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السعر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وذلك عقب اصطدامه بمقاومة خط ميل فرعي هابط على المدى القصير، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة الديناميكية، بمساعدة تداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي السعر على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته القادمة على المدى اللحظي، خاصة في حالة ثبات مستوى الدعم الحالي 2.1507، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 2.2819 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: حيادي