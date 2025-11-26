الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 26-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-26 16:19PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اتسمت تداولات سعر البتكوين (BTCUSD) بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى اللحظي، ليحاول اكتساب الزخم الإيجابي الذي قد يساعده في اختراق مستوى المقاومة المحوري 88,000$، والذي يتزامن مع تخلصه من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليستقر السعر بمنطقة تداولات محيرة يبحث خلالها عن اتجاهه القادم.

