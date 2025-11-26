تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 26-11-2025

اتسمت تداولات سعر البتكوين (BTCUSD) بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى اللحظي، ليحاول اكتساب الزخم الإيجابي الذي قد يساعده في اختراق مستوى المقاومة المحوري 88,000$، والذي يتزامن مع تخلصه من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليستقر السعر بمنطقة تداولات محيرة يبحث خلالها عن اتجاهه القادم.