سعر الغاز الطبيعي يقفز فوق الحاجز-توقعات اليوم 1-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-01 05:19AM UTC

سجّل سعر المؤشر بتداولات يوم الجمعة بعض المكاسب المقترحة سابقا بملامسته لمستوى 47805 ومن ثم ليضطر لتشكيل ارتداد تصحيحي بتسلله نحو 47520 محاولا التقاط أنفاسه وجني بعض الأرباح المحققة مؤخرا.

 

نود التنويه إلى أن صمود السعر حاليا فوق 47430 سيدعم الاستمرارية الإيجابية من جديد وليزيد ذلك فرص تشكيله لعدة موجات صاعدة ليستهدف من خلالها لمستوى 47700 وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 47925, أما تسلل السعر دون 47430 وتقديمه لإغلاق سلبي قد يجبره ذلك على استئناف الهبوط التصحيحي بتسلله مباشرة نحو الدعم الإضافي المستقر قرب 47180.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 47430 و 47700

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

