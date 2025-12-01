3,325 نقطة بدقة 95٪ خلال أسبوع واحد (24–28 نوفمبر 2025) – تقرير أداء موقع توصيات Tawsiyat.com

استسلم سعر الزوج لثبات الحاجز المستقر عند 1.0675 لنلاحظ بدء تشكيله للتداولات السلبية مقتربا بذلك من الهدف الرئيسي الأول المستقر عند 1.0610 ومن ثم ليضطر لتقديم بعض التداولات الجانبية بتذبذبه حاليا قرب 1.0635.

نشير إلى أن بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بمحاولة خروجه من مستوى تشبع الشراء وبالثبات السلبي المتكرر دون الحاجز المذكور سابقا, فإن هذه العوامل تدعم الاستمرارية السلبية لنتوقع تسلل السعر قريبا دون 1.0610 ومن ثم ليستهدف محطات سلبية جديدة قد تبدأ من 1.0560 و1.0525 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.0560 و 1.0650

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض