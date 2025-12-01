سعر الدولار مقابل الين يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – توقعات اليوم – 01-12-2025

شهد سعر البتكوين (BTCUSD) تراجعاً حاداً ومفاجئاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليخرج من نطاق قناة سعرية تصحيحية صاعدة كانت تحد حركته على المدى القصير، هذا الكسر غيّر هيكل الحركة اللحظية ودفع السعر للتعرّض لضغوط سلبية متزايدة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، والتي عكست فقدان الزخم الصاعد في هذه المرحلة.

كما عمّق الهبوط من تأثيره بعد أن تخطى السعر دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من امتداد الموجة الهابطة ويقلل من احتمالات عودة السعر للصعود في المدى القريب، استمرار التداول أسفل هذا المتوسط يبقي الضغوط البيعية هي المسيطرة، ويمهّد لمزيد من التحركات السلبية في الفترة القادمة.