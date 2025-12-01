الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يشهد جني أرباح مستحق – توقعات اليوم – 01-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يشهد جني أرباح مستحق – توقعات اليوم – 01-12-2025 1/2
  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يشهد جني أرباح مستحق – توقعات اليوم – 01-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يشهد جني أرباح مستحق – توقعات اليوم – 01-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-01 02:17AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 1.3265، في ظل استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا