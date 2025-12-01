سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 01-12-2025

انزلق سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع وجود ضغط سلبي ديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليكسر الزوج بانخفاضه الأخير خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ليعلن بذلك استمرار تلك الموجة التصحيحية الهابطة في الفترة القادمة، مالم يستفيد من الدعم المحوري المستند إليه حالياً.