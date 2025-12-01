- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 01-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-01 02:22AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انزلق سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع وجود ضغط سلبي ديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليكسر الزوج بانخفاضه الأخير خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ليعلن بذلك استمرار تلك الموجة التصحيحية الهابطة في الفترة القادمة، مالم يستفيد من الدعم المحوري المستند إليه حالياً.