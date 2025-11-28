الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 28-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-28 06:17AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أكد سعر المؤشر تمسكه بالسيناريو الصاعد بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي المتمركز عند 99.10 ليحافظ بذلك على فرص تشكيله قريبا لتداولات صاعدة وليستهدف من خلالها لمستوى 99.75 و100.05 على التوالي.

 

نود التنويه إلى أن مخاطرة تغيير الاتجاه وتفعيل الهجوم السلبي فإن ذلك يتطلب من السعر التسلل دون القاع الأخير المتمثل بمستوى 98.85 ليؤكد بذلك استسلامه للسيناريو الهابط ومن ثم ليستهدف العديد من المحطات السلبية بانجذابه أولا نحو 98.55.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.30 و 99.75

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

محمد يوسف

محمد يوسف

