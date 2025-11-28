شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يقفز فوق 11 ألف دولار للطن وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتجه الدولار الأمريكي يوم الجمعة نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أواخر يوليو، مع قيام المتعاملين بتكثيف رهاناتهم على مزيد من التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، فيما تراجعت مستويات السيولة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.



وكان مؤشر الدولار — الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية — يتداول مرتفعاً 0.1% عند 99.624، مستعيداً جزءاً من خسائره بعدما دفعه تراجع دام خمسة أيام إلى تسجيل أسوأ خسارة أسبوعية منذ 21 يوليو.



وتسعّر عقود الفيدرالي الآجلة احتمالاً ضمنياً بنسبة 87% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده في 10 ديسمبر، مقارنة بـ39% قبل أسبوع، وفق أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة CME.



وكان عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مرتفعاً 0.8 نقطة أساس عند 4.0037%، بعد تعافٍ أعقب خمسة أيام من التراجع دفعت العائد لاختراق مستوى 4% مرتين بشكل طفيف.



الين الياباني يتأرجح مع البيانات الداعمة للتشديد



في آسيا، تذبذب الين الياباني بين المكاسب والخسائر بعد فترة من التراجع، وكان يتداول أخيراً منخفضاً 0.1% عند 156.385 ين للدولار، إذ دعمت بيانات سوق العمل والتضخم التوقعات باتجاه اليابان نحو تشديد السياسة النقدية، رغم استمرار ضعف العملة الذي زاد من احتمالات التدخل من جانب وزارة المالية.



وكان الين قد ارتفع لفترة وجيزة عقب صدور بيانات تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين في طوكيو بنسبة 2.8% في نوفمبر، متجاوزة توقعات الاقتصاديين ومتفوقة على مستهدف بنك اليابان البالغ 2%.



وقال محللو "كابيتال إيكونوميكس" في تقرير بحثي: "مع بقاء سوق العمل ضيقة واستمرار التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء الطازج والطاقة) فوق 3% في الوقت الراهن، فإن بنك اليابان سيستأنف دورة التشديد خلال الأشهر المقبلة. الخلاصة أن مبررات تشديد السياسة النقدية ما زالت قائمة."



ويتجه الين لتسجيل ثالث شهر من الخسائر، في وقت تطرح فيه حكومة رئيس الوزراء ساناي تاكايتشي حزمة تحفيزية بقيمة 21.3 تريليون ين (135.4 مليار دولار)، بينما يواصل بنك اليابان الامتناع عن رفع الفائدة رغم تجاوز التضخم للمستهدف.



اليورو والإسترليني يستقرّان... ومتابعة لجهود إنهاء حرب أوكرانيا



استقر اليورو عند 1.1600 دولار دون تغيير يُذكر خلال التداولات الآسيوية، وذلك بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إن وفدين من أوكرانيا والولايات المتحدة سيجتمعان هذا الأسبوع لمناقشة صيغة تم الاتفاق عليها في محادثات جنيف لإنهاء الحرب مع روسيا وتوفير ضمانات أمنية لكييف.



وكان الجنيه الإسترليني منخفضاً 0.1% عند 1.323 دولار، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ مطلع أغسطس، بعد أن كشفت وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز عن خطط لزيادة الضرائب بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) يوم الأربعاء.



وردّت ريفز يوم الخميس على الانتقادات بشأن خطط الإنفاق، التي ستموّل بدلات اجتماعية إضافية من خلال رفع العبء الضريبي إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.



عملات السلع: الدولار الأسترالي واليوان والـ"كيوي"



كان الدولار الأسترالي يتداول عند 0.6536 دولار أميركي بارتفاع 0.1% في التعاملات المبكرة، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.7% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، في تسارع طفيف عن القراءة السابقة.



أما اليوان الخارجي فاستقر عند 7.074 يوان للدولار، ويتجه لتحقيق أفضل أداء شهري له منذ أغسطس.



وتداول الدولار النيوزيلندي ("الكيوي") عند 0.5725 دولار منخفضاً 0.1%، بعد نهاية أسبوع هو الأقوى له منذ أواخر أبريل.