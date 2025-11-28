الصين تدعو بريطانيا إلى التمسك بمبدأ "صين واحدة"

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 06:00 مساءً - منذ 4 دقائق

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي بريطانيا، اليوم الجمعة، إلى التمسك بمبدأ “صين واحدة” في وقت تسعى فيه بكين إلى حشد الدعم في أسوأ نزاع دبلوماسي لها مع طوكيو منذ سنوات بشأن تايوان التي تتمتع بالحكم الديمقراطي.

وقالت وزارة الدفاع الصينية أمس الخميس إن اليابان ستتكبد “ثمنا باهظا” إذا تجاوزت الخط الأحمر بشأن تايوان، وذلك ردا على خطط اليابان لنشر صواريخ على جزيرة تبعد نحو 100 كيلومتر من ساحل تايوان.

وترفض حكومة تايبه مبدأ “صين واحدة” الذي ترى بكين أنه يعني انتماء جانبي مضيق تايوان إلى دولة واحدة.

وقال وانغ خلال اجتماع في بكين مع مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، إن الصين تأمل في الحفاظ على التواصل الاستراتيجي وتعزيز “التنسيق الضروري” مع بريطانيا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية أن الجانبين ناقشا أيضا موضوع أوكرانيا.