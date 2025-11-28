اخبار العالم

الصين تدعو بريطانيا إلى التمسك بمبدأ "صين واحدة"

0 نشر
EditorMon 0 تبليغ

الصين تدعو بريطانيا إلى التمسك بمبدأ "صين واحدة"

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 06:00 مساءً - منذ 4 دقائق
وزير الخارجية الصيني وانغ يي

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي بريطانيا، اليوم الجمعة، إلى التمسك بمبدأ “صين واحدة” في وقت تسعى فيه بكين إلى حشد الدعم في أسوأ نزاع دبلوماسي لها مع طوكيو منذ سنوات بشأن تايوان التي تتمتع بالحكم الديمقراطي.

وقالت وزارة الدفاع الصينية أمس الخميس إن اليابان ستتكبد “ثمنا باهظا” إذا تجاوزت الخط الأحمر بشأن تايوان، وذلك ردا على خطط اليابان لنشر صواريخ على جزيرة تبعد نحو 100 كيلومتر من ساحل تايوان.

وترفض حكومة تايبه مبدأ “صين واحدة” الذي ترى بكين أنه يعني انتماء جانبي مضيق تايوان إلى دولة واحدة.

وقال وانغ خلال اجتماع في بكين مع مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، إن الصين تأمل في الحفاظ على التواصل الاستراتيجي وتعزيز “التنسيق الضروري” مع بريطانيا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية أن الجانبين ناقشا أيضا موضوع أوكرانيا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا